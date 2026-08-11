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Hebräer 9,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 9 20 in der Gute Nachricht Bibel

Dabei sagte er: »Durch dieses Blut wird der Bund besiegelt, den Gott mit euch geschlossen hat.«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 9 20 in der Lutherbibel

und sprach (2. Mose 24,8): »Das ist das Blut des Bundes, den Gott euch geboten hat.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 9 20 in der Einheitsübersetzung

und sagte: Das ist das Blut des Bundes, den Gott geboten hat für euch.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 9 20 in der Elberfelder Bibel

und sprach: »Dies ist das Blut des Bundes, den Gott für euch geboten hat.«

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 9 20 in der Neue Genfer Übersetzung

und erklärte: »Das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat.«

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 9 20 in der Schlachter 2000

wobei er sprach: »Dies ist das Blut des Bundes, den Gott mit euch geschlossen hat!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 9 20 in der New International Version

He said, ‘This is the blood of the covenant, which God has commanded you to keep.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 9 20 in der Hoffnung für Alle

Dann sagte er: »Dieses Blut besiegelt den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 9:20

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-9/vers-20 [gedruckt am 11.08.2026]