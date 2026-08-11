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Hesekiel (Ezechiel) 16,62

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 16 62 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn ich so handle, wirst du erkennen, dass ich der HERR bin.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 16 62 in der Lutherbibel

Und ich will meinen Bund mit dir aufrichten, sodass du erfahren sollst, dass ich der HERR bin,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 16 62 in der Einheitsübersetzung

Ich selbst richte meinen Bund mit dir auf, damit du erkennst, dass ich der HERR bin.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 16 62 in der Elberfelder Bibel

Und ich selbst werde meinen Bund mit dir aufrichten, und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 16 62 in der Schlachter 2000

Aber ich will meinen Bund mit dir aufrichten, und du sollst erkennen, dass ich der HERR bin,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 16 62 in der New International Version

So I will establish my covenant with you, and you will know that I am the LORD.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 16 62 in der Hoffnung für Alle

Ja, ich selbst werde den Bund mit dir erneuern, und du wirst erkennen, dass ich der HERR bin.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-16/vers-62 [gedruckt am 11.08.2026]