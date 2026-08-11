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Hesekiel (Ezechiel) 21,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 21 4 in der Gute Nachricht Bibel

Alle Welt soll erkennen, dass ich, der mächtige Gott, diesen Brand gelegt habe. Er wird nicht erlöschen, bis alles niedergebrannt ist.‹«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 21 4 in der Lutherbibel

Und alles Fleisch soll sehen, dass ich, der HERR, es angezündet habe und niemand es löschen kann.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 21 4 in der Einheitsübersetzung

Dann wird alles Fleisch sehen, dass ich, der HERR, es entfacht habe. Es wird nicht erlöschen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 21 4 in der Elberfelder Bibel

Und alles Fleisch soll sehen, dass ich, der Herr, es angezündet habe. Es wird nicht erlöschen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 21 4 in der Schlachter 2000

und alles Fleisch wird sehen, dass ich, der HERR, es angezündet habe; es soll nicht erlöschen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 21 4 in der New International Version

Because I am going to cut off the righteous and the wicked, my sword will be unsheathed against everyone from south to north.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 21 4 in der Hoffnung für Alle

Dann wird jeder verstehen, dass ich, der HERR, das Feuer entzündet habe. Es wird nicht eher verlöschen, bis es seine Aufgabe erfüllt hat.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-21/vers-4 [gedruckt am 11.08.2026]