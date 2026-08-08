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  3. Hesekiel (Ezechiel)
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Zu Hesekiel (Ezechiel) 27 Vers 2

Hesekiel (Ezechiel) 27,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 27 1 in der Gute Nachricht Bibel

Das Wort des HERRN erging an mich, er sagte:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 27 1 in der Lutherbibel

Und des HERRN Wort geschah zu mir:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 27 1 in der Einheitsübersetzung

Das Wort des HERRN erging an mich:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 27 1 in der Elberfelder Bibel

Und das Wort des Herrn geschah zu mir so:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 27 1 in der Schlachter 2000

Und das Wort des HERRN erging an mich folgendermaßen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 27 1 in der New International Version

The word of the LORD came to me:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 27 1 in der Hoffnung für Alle

Wieder empfing ich eine Botschaft vom HERRN. Er sprach zu mir:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-27/vers-1 [gedruckt am 08.08.2026]