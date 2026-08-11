Hesekiel (Ezechiel) 27,17- alle Übersetzungen
Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Hes 27 17 in der Gute Nachricht Bibel
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 27 17 in der Lutherbibel
Juda und das Land Israel haben mit dir gehandelt und haben Weizen aus Minnit, Feigen, Honig, Öl und Harz als Ware gebracht.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 27 17 in der Einheitsübersetzung
Juda und das Land Israel, sie waren deine Händler. Weizen aus Minnit, Pannag, Honig, Öl und Mastix gaben sie für deine Handelswaren.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Hes 27 17 in der Elberfelder Bibel
Juda und das Land Israel, sie waren deine Händler; für Weizen {aus} Minnit und Feigen und Honig und Öl und Balsam gaben sie deine Tauschware.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Hes 27 17 in der Schlachter 2000
Juda und das Land Israel waren deine Kunden; sie lieferten dir Weizen aus Minnit, Backwaren, Honig, Öl und Balsam im Austausch.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Hes 27 17 in der New International Version
‘ “Judah and Israel traded with you; they exchanged wheat from Minnith and confections, honey, olive oil and balm for your wares.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Hes 27 17 in der Hoffnung für Alle
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.