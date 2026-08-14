Hesekiel (Ezechiel) 27,32- alle Übersetzungen
Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Hes 27 32 in der Gute Nachricht Bibel
sie singen dir das Totenklagelied: Wer konnte je mit Tyrus sich vergleichen, der starken Stadt, von Wogen rings umspült?
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 27 32 in der Lutherbibel
In ihrer Trauer werden sie ein Klagelied über dich anstimmen und um dich klagen: Wer ist je auf dem Meer so still geworden wie Tyrus?
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 27 32 in der Einheitsübersetzung
In ihrem Jammer stimmen sie über dich / eine Totenklage an und halten Klage für dich: / Wer war wie Tyrus, ihm vergleichbar, / mitten im Meer?
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Hes 27 32 in der Elberfelder Bibel
Und sie werden ein Klagelied über dich erheben in ihrem Jammern und werden über dich klagen: Wer ist wie Tyrus, wie die Vernichtete mitten im Meer!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Hes 27 32 in der Schlachter 2000
Und in ihrem Jammer werden sie ein Klagelied über dich anstimmen und über dich wehklagen: Wer ist wie Tyrus, das so still geworden ist mitten im Meer?
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Hes 27 32 in der New International Version
As they wail and mourn over you, they will take up a lament concerning you: ‘Who was ever silenced like Tyre, surrounded by the sea?’
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Hes 27 32 in der Hoffnung für Alle
Ja, in ihrem Schmerz stimmen sie ein Klagelied an: ›Was auf der Welt konnte man mit Tyrus vergleichen, dieser Stadt, die nun totenstill im Meer ruht?
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.