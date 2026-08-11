Hesekiel (Ezechiel) 27,5- alle Übersetzungen
Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Hes 27 5 in der Gute Nachricht Bibel
Vom Hermon holten sie Zypressenholz, um deinen Rumpf aus Planken wohl zu fügen. Ein Zedernstamm vom hohen Libanon war dir als Mastbaum aufrecht eingepflanzt.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 27 5 in der Lutherbibel
Sie haben all dein Plankenwerk aus Zypressenholz vom Senir gemacht und die Zedern vom Libanon geholt, um deine Mastbäume daraus zu machen;
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 27 5 in der Einheitsübersetzung
Aus Zypressen vom Senirgebirge / bauten sie all deine Planken, eine Zeder vom Libanon nahmen sie, / um auf dir den Mast zu errichten.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Hes 27 5 in der Elberfelder Bibel
Aus Wacholder vom Senir bauten sie dir {auf beiden Seiten} alle Planken; sie nahmen Zedern vom Libanon, um auf dir einen Mast zu machen;
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Hes 27 5 in der Schlachter 2000
Aus Zypressen von Senir haben sie alle deine Planken gemacht; Zedern vom Libanon haben sie genommen, um einen Mast für dich zu fertigen.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Hes 27 5 in der New International Version
They made all your timbers of juniper from Senir; they took a cedar from Lebanon to make a mast for you.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Hes 27 5 in der Hoffnung für Alle
Deine Planken bauten sie mit Zypressenholz vom Senir, den Mast fertigten sie aus Zedern vom Libanon an.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.