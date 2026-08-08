Hesekiel (Ezechiel) 38,3- alle Übersetzungen
Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Hes 38 3 in der Gute Nachricht Bibel
Sag zu ihm: ›So spricht der HERR, der mächtige Gott: Du bekommst es mit mir zu tun, Gog, du Großfürst von Meschech und Tubal!
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 38 3 in der Lutherbibel
und sprich: So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an dich, Gog, der du der oberste Fürst bist von Meschech und Tubal!
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 38 3 in der Einheitsübersetzung
und sag: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich will gegen dich vorgehen, Gog, du Großfürst von Meschech und Tubal.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Hes 38 3 in der Elberfelder Bibel
und sprich: So spricht der Herr, Herr: Siehe, ich will an dich, Gog, Fürst von Rosch, Meschech und Tubal.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Hes 38 3 in der Schlachter 2000
und sprich: So spricht GOTT, der Herr: Siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Hes 38 3 in der New International Version
and say: “This is what the Sovereign LORD says: I am against you, Gog, chief prince of Meshek and Tubal.
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Hes 38 3 in der Hoffnung für Alle
Richte ihm aus, was ich, Gott, der HERR, zu sagen habe: Gog, du Herrscher über Meschech und Tubal, du bekommst es mit mir zu tun!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.