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Hiob (Ijob) 11,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 11 17 in der Gute Nachricht Bibel

Dein Leben zeigt sich dann in neuem Licht und strahlt noch heller als die Mittagssonne; nach aller Dunkelheit kommt Morgenglanz.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 11 17 in der Lutherbibel

und dein Leben würde aufgehen wie der Mittag, und das Finstre würde ein lichter Morgen werden,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 11 17 in der Einheitsübersetzung

Heller als der Mittag erhebt sich dann dein Leben, / die Dunkelheit wird wie der Morgen sein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 11 17 in der Elberfelder Bibel

und heller als der Mittag wird {dein} Leben aufgehen; mag es finster sein – wie der Morgen wird es werden.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 11 17 in der Schlachter 2000

Heller als der Mittag wird dein Leben dir aufgehen; das Dunkel wird wie der Morgen sein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 11 17 in der New International Version

Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 11 17 in der Hoffnung für Alle

Dann kann dein Leben noch einmal beginnen und leuchten wie die Mittagssonne, auch die dunkelsten Stunden werden strahlen wie der lichte Morgen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-11/vers-17 [gedruckt am 08.08.2026]