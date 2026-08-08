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Hiob (Ijob) 12,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 12 16 in der Gute Nachricht Bibel

Gott hat die Macht und überlegenes Wissen, Verführte und Verführer sind sein Werk.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 12 16 in der Lutherbibel

Bei ihm ist Kraft und Einsicht. Sein ist, der da irrt und der irreführt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 12 16 in der Einheitsübersetzung

Bei ihm ist Macht und Klugheit, / sein ist, wer irrt und wer irreführt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 12 16 in der Elberfelder Bibel

Bei ihm ist Kraft und Erfolg; sein ist, wer irrt und wer irreführt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 12 16 in der Schlachter 2000

Bei ihm ist Macht und Verstand; ihm gehört, wer irregeht und wer irreführt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 12 16 in der New International Version

To him belong strength and insight; both deceived and deceiver are his.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 12 16 in der Hoffnung für Alle

Er allein besitzt Macht! Was er sich vornimmt, das gelingt. Gott hat beide in der Hand: den, der sich irrt, und den, der andere irreführt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-12/vers-16 [gedruckt am 08.08.2026]