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Hiob (Ijob) 13,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 13 10 in der Gute Nachricht Bibel

Er wird euch ganz gewiss zur Rede stellen, wenn ihr geheimen Vorurteilen folgt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 10 in der Lutherbibel

Er wird euch hart zurechtweisen, wenn ihr heimlich Partei ergreift.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 10 in der Einheitsübersetzung

In harte Zucht wird er euch nehmen, / wenn ihr heimlich Partei ergreift.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 13 10 in der Elberfelder Bibel

Hart zurechtweisen wird er euch, wenn ihr insgeheim die Person anseht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 13 10 in der Schlachter 2000

Nein, strafen wird er euch, wenn ihr im Geheimen die Person anseht!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 13 10 in der New International Version

He would surely call you to account if you secretly showed partiality.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 13 10 in der Hoffnung für Alle

Zurechtweisen wird er euch, weil ihr heimlich für ihn Partei ergreift!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-13/vers-10 [gedruckt am 08.08.2026]