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Hiob (Ijob) 13,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 13 26 in der Gute Nachricht Bibel

Zu harten Strafen hast du mich verurteilt, kein Fehler meiner Jugend ist vergessen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 26 in der Lutherbibel

dass du so Bitteres über mich verhängst und über mich bringst die Sünden meiner Jugend?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 26 in der Einheitsübersetzung

Denn Bitterkeit verschreibst du mir, / teilst mir die Sünden meiner Jugend zu.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 13 26 in der Elberfelder Bibel

Denn Bitteres verhängst du über mich, und die Sünden meiner Jugend lässt du mich entgelten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 13 26 in der Schlachter 2000

Denn du verschreibst mir Bitteres und lässt mich erben die Sünden meiner Jugend;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 13 26 in der New International Version

For you write down bitter things against me and make me reap the sins of my youth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 13 26 in der Hoffnung für Alle

Ein bitteres Los hast du über mich verhängt; du strafst mich sogar für die Sünden meiner Jugend.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-13/vers-26 [gedruckt am 11.08.2026]