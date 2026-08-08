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Zu Hiob (Ijob) 13 Vers 27

Hiob (Ijob) 13,28

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 13 28 in der Gute Nachricht Bibel

Deshalb zerfalle ich wie morsches Holz, wie ein von Motten angefressenes Kleid.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 28 in der Lutherbibel

der ich doch wie Moder vergehe und wie ein Kleid, das die Motten fressen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 13 28 in der Einheitsübersetzung

Er selbst zerfällt wie Verfaultes, / dem Kleide gleich, das die Motte fraß.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 13 28 in der Elberfelder Bibel

da ich doch wie Moder zerfalle, wie ein Kleid, das die Motte zerfressen hat.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 13 28 in der Schlachter 2000

da ich doch wie Moder vergehe, wie ein Kleid, das die Motten fressen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 13 28 in der New International Version

‘So man wastes away like something rotten, like a garment eaten by moths.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 13 28 in der Hoffnung für Alle

So zerfalle ich langsam wie ein Holz, das vermodert, wie ein Kleid, das die Motten zerfressen.«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-13/vers-28 [gedruckt am 08.08.2026]