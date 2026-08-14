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Hiob (Ijob) 14,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 14 16 in der Gute Nachricht Bibel

Du würdest alle meine Schritte zählen, doch keine Liste meiner Sünden führen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 14 16 in der Lutherbibel

Dann würdest du meine Schritte zählen und nicht achtgeben auf meine Sünde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 14 16 in der Einheitsübersetzung

Dann würdest du meine Schritte zählen, / auf meinen Fehltritt nicht mehr achten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 14 16 in der Elberfelder Bibel

Denn dann würdest du {zwar} meine Schritte zählen, aber gäbest nicht acht auf meine Sünde!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 14 16 in der Schlachter 2000

Nun aber zählst du meine Schritte; achtest du nicht auf meine Sünde?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 14 16 in der New International Version

Surely then you will count my steps but not keep track of my sin.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 14 16 in der Hoffnung für Alle

Meine Wege siehst du auch dann noch, aber meine Sünden hältst du mir nicht mehr vor.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-14/vers-16 [gedruckt am 14.08.2026]