Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 15
  5. Vers 8

Hiob (Ijob) 15,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 15 8 in der Gute Nachricht Bibel

Gehörtest du zu seiner Ratsversammlung und bist in seine Pläne eingeweiht?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 8 in der Lutherbibel

Hast du zugehört im Rat Gottes und die Weisheit an dich gerissen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 8 in der Einheitsübersetzung

Hast du gelauscht im Rate Gottes / und die Weisheit an dich gerissen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 15 8 in der Elberfelder Bibel

Hörst du im Rat Gottes zu, und reißt du die Weisheit an dich?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 15 8 in der Schlachter 2000

Hast du Gottes Geheimnis belauscht und alle Weisheit an dich gerissen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 15 8 in der New International Version

Do you listen in on God’s council? Do you have a monopoly on wisdom?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 15 8 in der Hoffnung für Alle

Hast du etwa Gottes geheime Beratungen belauscht und kennst seine Pläne? Du meinst wohl, du hast die Weisheit gepachtet!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 15:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-15/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]