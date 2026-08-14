Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 15
  5. Vers 9

Hiob (Ijob) 15,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 15 9 in der Gute Nachricht Bibel

Von welchen Dingen weißt du mehr als wir? Was kennst du, das uns fremd geblieben ist?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 9 in der Lutherbibel

Was weißt du, das wir nicht wissen? Was verstehst du, das uns nicht bekannt ist?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 15 9 in der Einheitsübersetzung

Was weißt du, das wir nicht wissen, / was verstehst du, das uns nicht bekannt ist?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 15 9 in der Elberfelder Bibel

Was hast du erkannt, das wir nicht erkannt hätten? Was verstehst du, das uns nicht bekannt wäre?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 15 9 in der Schlachter 2000

Was weißt du, das wir nicht wüssten? Was verstehst du, das uns nicht bekannt wäre?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 15 9 in der New International Version

What do you know that we do not know? What insights do you have that we do not have?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 15 9 in der Hoffnung für Alle

Was weißt du denn, das wir nicht auch schon wüssten; was du begriffen hast, begreifen wir schon längst!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 15:9

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-15/vers-9 [gedruckt am 14.08.2026]