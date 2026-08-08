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Hiob (Ijob) 16,21

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 16 21 in der Gute Nachricht Bibel

Gott, der mein Freund ist, muss mir Recht verschaffen und Gott, den Feind, in seine Schranken weisen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 16 21 in der Lutherbibel

dass er Recht verschaffe dem Mann bei Gott, dem Menschen vor seinem Freund.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 16 21 in der Einheitsübersetzung

Recht schaffe er dem Mann bei Gott / und zwischen Mensch und Mensch.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 16 21 in der Elberfelder Bibel

dass er Recht schafft für einen Mann gegen Gott und für einen Menschensohn gegen seine Gefährten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 16 21 in der Schlachter 2000

dass er dem Mann Recht verschaffe vor Gott und dem Menschenkind vor seinem Nächsten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 16 21 in der New International Version

on behalf of a man he pleads with God as one pleads for a friend.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 16 21 in der Hoffnung für Alle

Er wird mich freisprechen und mir bei anderen Menschen Recht verschaffen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 16:21

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-16/vers-21 [gedruckt am 08.08.2026]