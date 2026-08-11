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Hiob (Ijob) 17,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 17 1 in der Gute Nachricht Bibel

Das Atmen fällt mir schwer, mein Leben endet, der Docht verglimmt, mein Grab ist schon geschaufelt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 17 1 in der Lutherbibel

Mein Geist ist zerbrochen, meine Tage sind ausgelöscht; nur das Grab bleibt mir.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 17 1 in der Einheitsübersetzung

Mein Geist ist verwirrt, / meine Tage sind ausgelöscht, / nur Gräber bleiben mir.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 17 1 in der Elberfelder Bibel

Mein Geist ist verstört, meine Tage sind ausgelöscht, Gräber sind für mich da.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 17 1 in der Schlachter 2000

Mein Geist ist verstört, meine Tage laufen ab; die Grabstätte wartet auf mich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 17 1 in der New International Version

My spirit is broken, my days are cut short, the grave awaits me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 17 1 in der Hoffnung für Alle

»Meine Kraft ist gebrochen, meine Tage schwinden, und auf mich wartet nur das Grab.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-17/vers-1 [gedruckt am 11.08.2026]