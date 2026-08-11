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Hiob (Ijob) 19,14

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 19 14 in der Gute Nachricht Bibel

Die Freunde und Verwandten bleiben aus, sie alle haben mich ganz schlicht vergessen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 14 in der Lutherbibel

Meine Nächsten haben sich zurückgezogen, und meine Freunde haben mich vergessen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 14 in der Einheitsübersetzung

Meine Verwandten, Bekannten blieben aus, / die Gäste meines Hauses haben mich vergessen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 19 14 in der Elberfelder Bibel

Meine Verwandten bleiben aus, und meine Vertrauten haben mich vergessen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 19 14 in der Schlachter 2000

Meine Verwandten bleiben aus, und meine Vertrauten verlassen mich.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 19 14 in der New International Version

My relatives have gone away; my closest friends have forgotten me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 19 14 in der Hoffnung für Alle

Meine Nachbarn haben sich zurückgezogen, alte Bekannte kennen mich nicht mehr.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-19/vers-14 [gedruckt am 11.08.2026]