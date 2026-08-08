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Hiob (Ijob) 19,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 19 22 in der Gute Nachricht Bibel

Warum verfolgt ihr mich so hart wie er? Habt ihr mich denn noch nicht genug gequält?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 22 in der Lutherbibel

Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 22 in der Einheitsübersetzung

Warum verfolgt ihr mich wie Gott, / warum werdet ihr an meinem Fleisch nicht satt?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 19 22 in der Elberfelder Bibel

Warum jagt ihr mir nach wie Gott und könnt von meinem Fleisch nicht satt werden?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 19 22 in der Schlachter 2000

Warum verfolgt ihr mich ebenso wie Gott und werdet nicht satt, mich zu zerfleischen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 19 22 in der New International Version

Why do you pursue me as God does? Will you never get enough of my flesh?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 19 22 in der Hoffnung für Alle

Warum verfolgt ihr mich, wie Gott es tut? Habt ihr mich nicht schon genug gequält?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-19/vers-22 [gedruckt am 08.08.2026]