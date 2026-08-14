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Hiob (Ijob) 20,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 20 11 in der Gute Nachricht Bibel

Er schien voll jugendlicher Kraft zu sein, doch jetzt liegt sie vereint mit ihm im Staub.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 20 11 in der Lutherbibel

Sind auch seine Gebeine voll Jugendkraft, so müssen sie sich doch mit ihm in den Staub legen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 20 11 in der Einheitsübersetzung

Strotzen von Jugendkraft auch seine Glieder, / sie betten sich doch mit ihm in den Staub.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 20 11 in der Elberfelder Bibel

Waren seine Glieder {auch} voll seiner Jugendkraft, so liegt sie {nun} mit ihm im Staub.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 20 11 in der Schlachter 2000

Seine Gebeine waren voller Jugendkraft: Die liegt nun mit ihm im Staub.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 20 11 in der New International Version

The youthful vigour that fills his bones will lie with him in the dust.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 20 11 in der Hoffnung für Alle

Noch strotzt er vor Kraft, doch bald wird er im Staube liegen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-20/vers-11 [gedruckt am 14.08.2026]