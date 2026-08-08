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Zu Hiob (Ijob) 21 Vers 2

Hiob (Ijob) 21,1

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 21 1 in der Gute Nachricht Bibel

Ijob antwortete:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 1 in der Lutherbibel

Hiob antwortete und sprach:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 1 in der Einheitsübersetzung

Da antwortete Ijob und sprach:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 21 1 in der Elberfelder Bibel

Und Hiob antwortete und sagte:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 21 1 in der Schlachter 2000

Darauf antwortete Hiob und sprach:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 21 1 in der New International Version

Then Job replied:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 21 1 in der Hoffnung für Alle

Da erwiderte Hiob:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-21/vers-1 [gedruckt am 08.08.2026]