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Hiob (Ijob) 21,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 21 27 in der Gute Nachricht Bibel

Ich weiß genau, wie ihr jetzt weiterdenkt; euch geht’s ja nur darum, euch durchzusetzen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 27 in der Lutherbibel

Siehe, ich kenne eure Gedanken und eure Ränke, mit denen ihr mir Unrecht antut.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 27 in der Einheitsübersetzung

Seht, euer Denken kenne ich wohl, / die Ränke, die ihr sinnt gegen mich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 21 27 in der Elberfelder Bibel

Siehe, ich erkenne eure Gedanken, und die Anschläge, die ihr gegen mich ersinnt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 21 27 in der Schlachter 2000

Seht, ich kenne eure Überlegungen und die listigen Pläne, mit denen ihr mir Unrecht tun wollt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 21 27 in der New International Version

‘I know full well what you are thinking, the schemes by which you would wrong me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 21 27 in der Hoffnung für Alle

Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt, mit welchen Vorurteilen ihr mir unrecht tut!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-21/vers-27 [gedruckt am 08.08.2026]