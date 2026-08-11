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Hiob (Ijob) 21,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 21 4 in der Gute Nachricht Bibel

Beklag ich mich denn über einen Menschen? Warum verliere ich wohl die Geduld?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 4 in der Lutherbibel

Geht denn gegen einen Menschen meine Klage, oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 21 4 in der Einheitsübersetzung

Richte ich an Menschen meine Klage, / habe ich nicht Grund zur Ungeduld?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 21 4 in der Elberfelder Bibel

{Trage} ich mein Anliegen etwa einem Menschen vor? Oder warum sollte ich nicht ungeduldig sein?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 21 4 in der Schlachter 2000

Richte ich etwa meine Klage an einen Menschen? Und warum sollte ich nicht ungeduldig sein?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 21 4 in der New International Version

‘Is my complaint directed to a human being? Why should I not be impatient?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 21 4 in der Hoffnung für Alle

Ich trage doch meine Klage nicht einem sterblichen Menschen vor, darum habe ich allen Grund, ungeduldig zu sein!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-21/vers-4 [gedruckt am 11.08.2026]