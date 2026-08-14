Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 22
  5. Vers 11

Hiob (Ijob) 22,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 22 11 in der Gute Nachricht Bibel

Du siehst nichts mehr vor lauter Dunkelheit, die Wasserflut geht über dich hinweg.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 11 in der Lutherbibel

Dein Licht ist Finsternis, sodass du nicht sehen kannst, und die Wasserflut bedeckt dich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 11 in der Einheitsübersetzung

oder Finsternis, worin du nicht siehst, / und Wasserflut, die dich bedeckt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 22 11 in der Elberfelder Bibel

oder Finsternis, {in der} du nichts sehen kannst, und Wasserflut, die dich bedeckt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 22 11 in der Schlachter 2000

Oder siehst du die Finsternis nicht und die Wasserflut, die dich bedeckt?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 22 11 in der New International Version

why it is so dark that you cannot see, and why a flood of water covers you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 22 11 in der Hoffnung für Alle

Deshalb ist es jetzt so dunkel um dich her, dass du keine Handbreit sehen kannst, deshalb überrollt dich jetzt die große Flut!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 22:11

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-22/vers-11 [gedruckt am 14.08.2026]