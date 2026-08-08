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Hiob (Ijob) 22,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 22 13 in der Gute Nachricht Bibel

Du schließt daraus: ›Was kann da Gott schon wissen? Kann er denn richten trotz der Wolkendecke?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 13 in der Lutherbibel

Du sprichst zwar: »Was weiß Gott? Sollte er durchs Gewölk hindurch richten können?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 13 in der Einheitsübersetzung

Und da sagst du: Was weiß denn Gott? / Richtet er denn durch das dunkle Gewölk?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 22 13 in der Elberfelder Bibel

Und du sagst: Was weiß denn Gott? Kann er durch das Wolkendunkel hindurch richten?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 22 13 in der Schlachter 2000

Und du denkst: »Was weiß Gott! Sollte er durch das Wolkendunkel hindurch richten?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 22 13 in der New International Version

Yet you say, “What does God know? Does he judge through such darkness?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 22 13-14 in der Hoffnung für Alle

Darum sagst du auch: ›Was weiß er schon? Kann uns Gott gerecht beurteilen, wenn dunkle Wolken ihm den Blick versperren? In tiefer Finsternis verbirgt er sich, er sieht uns nicht; fern am Rand des Weltalls wohnt er!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 22:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-22/vers-13 [gedruckt am 08.08.2026]