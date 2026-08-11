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Hiob (Ijob) 22,17

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 22 17 in der Gute Nachricht Bibel

Sie hatten Gott verworfen und gemeint, er könnte ihnen nicht gefährlich werden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 17 in der Lutherbibel

die zu Gott sprachen: »Heb dich von uns!«? Was sollte der Allmächtige ihnen antun können?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 17 in der Einheitsübersetzung

die zu Gott sagten: Weiche von uns! / und: Was kann uns der Allmächtige tun?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 22 17 in der Elberfelder Bibel

die zu Gott sagten: Weiche von uns!, und: Was kann der Allmächtige uns schon tun?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 22 17 in der Schlachter 2000

die zu Gott sprachen: »Weiche von uns!«, und: »Was kann der Allmächtige einem schon tun?«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 22 17 in der New International Version

They said to God, “Leave us alone! What can the Almighty do to us?”

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 22 17 in der Hoffnung für Alle

Sie wagten es, zu Gott zu sagen: ›Geh mir aus dem Weg!‹ und: ›Was kann uns der Allmächtige schon tun?‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 22:17

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-22/vers-17 [gedruckt am 11.08.2026]