Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 22
  5. Vers 8

Hiob (Ijob) 22,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 22 8 in der Gute Nachricht Bibel

Weil du die Macht hast, nimmst du alles Land; du meinst, dein Rang gibt dir das Recht dazu.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 8 in der Lutherbibel

dem Mächtigen gehört das Land, und sein Günstling darf darin wohnen;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 8 in der Einheitsübersetzung

Dem Mann der Faust gehört das Land, / der Günstling darf darin wohnen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 22 8 in der Elberfelder Bibel

Und dem Mann der Faust gehört das Land, und der Angesehene darf darin wohnen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 22 8 in der Schlachter 2000

Dem Gewalttätigen gehört ja das Land, und der Angesehene wohnt darin.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 22 8 in der New International Version

though you were a powerful man, owning land – an honoured man, living on it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 22 8 in der Hoffnung für Alle

Dabei bist du mächtig und angesehen; dir gehört das Land, in dem du wohnst!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 22:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-22/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]