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Hiob (Ijob) 22,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 22 7 in der Gute Nachricht Bibel

Der Durstige bekommt von dir kein Wasser, den Hungernden verweigerst du dein Brot.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 7 in der Lutherbibel

du hast die Durstigen nicht getränkt mit Wasser und hast dem Hungrigen dein Brot versagt;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 22 7 in der Einheitsübersetzung

Den Durstigen tränkst du nicht mit Wasser, / dem Hungernden versagst du das Brot.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 22 7 in der Elberfelder Bibel

Nicht {einmal} Wasser gabst du dem Durstigen zu trinken, und dem Hungrigen verweigertest du Brot.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 22 7 in der Schlachter 2000

du hast dem Ermatteten kein Wasser zu trinken gegeben und dem Hungrigen das Brot verweigert.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 22 7 in der New International Version

You gave no water to the weary and you withheld food from the hungry,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 22 7 in der Hoffnung für Alle

Dem Durstigen hast du kein Wasser gegeben und dem Hungrigen das Brot verweigert.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 22:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-22/vers-7 [gedruckt am 14.08.2026]