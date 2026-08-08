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Hiob (Ijob) 23,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 23 5 in der Gute Nachricht Bibel

Ich bin gespannt, was er dann sagen würde, wie er mir darauf seine Antwort gäbe.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 23 5 in der Lutherbibel

und erfahren die Reden, die er mir antworten, und vernehmen, was er mir sagen würde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 23 5 in der Einheitsübersetzung

Ich möchte wissen, mit welchen Worten er mir Antwort gibt, / möchte erfahren, was er mir zu sagen hat.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 23 5 in der Elberfelder Bibel

Ich möchte {gern} die Worte wissen, die er mir {dann} antwortet, und erfahren, was er zu mir sagt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 23 5 in der Schlachter 2000

Ich möchte wissen, was er mir antworten, und erfahren, was er zu mir sagen würde.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 23 5 in der New International Version

I would find out what he would answer me, and consider what he would say to me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 23 5 in der Hoffnung für Alle

Ich wollte wissen, was er mir zur Antwort gibt, und verstehen, was er mir dann sagt.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 23:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-23/vers-5 [gedruckt am 08.08.2026]