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Hiob (Ijob) 24,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 24 10 in der Gute Nachricht Bibel

Die Armen müssen ohne Kleidung gehn; sie hungern, weil sie nichts zu essen haben, selbst wenn sie für die Reichen Garben tragen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 24 10 in der Lutherbibel

Nackt gehen sie einher ohne Kleider, und hungrig tragen sie Garben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 24 10 in der Einheitsübersetzung

Nackt müssen sie gehen, ohne Kleid, / hungernd tragen sie Garben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 24 10 in der Elberfelder Bibel

Nackt müssen sie einhergehen, ohne Gewand, und hungrig die Garben schleppen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 24 10 in der Schlachter 2000

Entblößt gehen sie umher, ohne Gewand; sie müssen Garben tragen und hungern dabei.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 24 10 in der New International Version

Lacking clothes, they go about naked; they carry the sheaves, but still go hungry.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 24 10 in der Hoffnung für Alle

Ohne Kleidung laufen sie herum, sie arbeiten in der Getreideernte und hungern dabei!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-24/vers-10 [gedruckt am 11.08.2026]