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Hiob (Ijob) 24,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 24 9 in der Gute Nachricht Bibel

Der Witwe nimmt man ihren Säugling fort, den Schuldnern pfändet man sogar den Mantel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 24 9 in der Lutherbibel

Man reißt das Waisenkind von der Mutterbrust und nimmt den Säugling der Armen zum Pfande.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 24 9 in der Einheitsübersetzung

Von der Mutterbrust reißen sie die Waisen, / den Säugling des Armen nehmen sie zum Pfand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 24 9 in der Elberfelder Bibel

Man reißt das Waisenkind {der Mutter} von der Brust, und den Säugling des Elenden nimmt man als Pfand.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 24 9 in der Schlachter 2000

Man reißt das Waisenkind von der Brust, und was der Arme anhat, nimmt man als Pfand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 24 9 in der New International Version

The fatherless child is snatched from the breast; the infant of the poor is seized for a debt.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 24 9 in der Hoffnung für Alle

Der Witwe wird ihr Kind von der Brust gerissen, und den Armen nimmt man ihren Säugling als Pfand.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-24/vers-9 [gedruckt am 11.08.2026]