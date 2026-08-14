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Zu Hiob (Ijob) 25 Vers 5

Hiob (Ijob) 25,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 25 6 in der Gute Nachricht Bibel

geschweige denn der Mensch, die Eintagsfliege! Was gilt bei Gott schon dieser kleine Wurm?«

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 25 6 in der Lutherbibel

wie viel weniger der Mensch, eine Made, und das Menschenkind, ein Wurm!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 25 6 in der Einheitsübersetzung

geschweige denn der Mensch, die Made, / der Menschensohn, der Wurm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 25 6 in der Elberfelder Bibel

geschweige denn der Mensch, die Made, und das Menschenkind, der Wurm!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 25 6 in der Schlachter 2000

— wie viel weniger der Sterbliche, die Made, und das Menschenkind, der Wurm!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 25 6 in der New International Version

how much less a mortal, who is but a maggot – a human being, who is only a worm!’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 25 6 in der Hoffnung für Alle

wie sollte da ein Mensch vor ihm bestehen können – diese Made, dieser Wurm!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-25/vers-6 [gedruckt am 14.08.2026]