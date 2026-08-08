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Hiob (Ijob) 26,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 26 3 in der Gute Nachricht Bibel

Du kannst so gut beraten, weißt so viel und gibst es gern an arme Narren weiter!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 26 3 in der Lutherbibel

Wie gibst du Rat dem, der keine Weisheit hat, und lehrst ihn Einsicht in Fülle!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 26 3 in der Einheitsübersetzung

Wie gut rätst du dem, der nicht weise ist, / tust ihm Wissen in Fülle kund!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 26 3 in der Elberfelder Bibel

Wie hast du den beraten, der keine Weisheit hat, und Gelingen in Fülle offenbart!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 26 3 in der Schlachter 2000

Wie hast du den beraten, dem Weisheit fehlt, und Einsicht in Fülle mitgeteilt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 26 3 in der New International Version

What advice you have offered to one without wisdom! And what great insight you have displayed!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 26 3 in der Hoffnung für Alle

Wie hast du mich so gut beraten, mich, dem jede Weisheit fehlt! Welche Einsicht hast du mir vermittelt, tief und umfangreich!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-26/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]