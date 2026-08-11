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Hiob (Ijob) 27,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 27 12 in der Gute Nachricht Bibel

Ihr habt doch selber alles miterlebt! Was tragt ihr dann noch solchen Unsinn vor?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 27 12 in der Lutherbibel

Siehe, ihr habt es alle gesehen; warum bringt ihr dann so unnütze Dinge vor?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 27 12 in der Einheitsübersetzung

Seht, ihr habt es alle selbst gesehen. / Warum führt ihr nichtige Reden?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 27 12 in der Elberfelder Bibel

Siehe, ihr selbst habt es alle geschaut, warum denn schwatzt ihr so nichtiges Zeug?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 27 12 in der Schlachter 2000

Siehe, ihr selbst habt es alle gesehen — warum schwatzt ihr dann nichtiges Zeug?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 27 12 in der New International Version

You have all seen this yourselves. Why then this meaningless talk?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 27 12 in der Hoffnung für Alle

Ihr habt es doch alle selbst gesehen, warum redet ihr dann solchen Unsinn?«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-27/vers-12 [gedruckt am 11.08.2026]