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Hiob (Ijob) 28,9

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 28 9 in der Gute Nachricht Bibel

Allein der Mensch legt Hand an das Gestein; von Grund auf wühlt er ganze Berge um.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 28 9 in der Lutherbibel

Auch legt man die Hand an die Felsen und gräbt die Berge von Grund aus um.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 28 9 in der Einheitsübersetzung

An harte Kiesel legt er seine Hand, / von Grund auf wühlt er Berge um.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 28 9 in der Elberfelder Bibel

Nach dem harten Gestein streckt man seine Hand aus, wühlt die Berge um von Grund auf.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 28 9 in der Schlachter 2000

[Der Mensch] streckt seine Hand nach dem Felsgestein aus, wühlt die Berge um von Grund auf.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 28 9 in der New International Version

People assault the flinty rock with their hands and lay bare the roots of the mountains.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 28 9 in der Hoffnung für Alle

Doch der Mensch – er arbeitet sich durch das härteste Gestein, ganze Berge wühlt er um.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-28/vers-9 [gedruckt am 08.08.2026]