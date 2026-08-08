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Hiob (Ijob) 29,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 29 6 in der Gute Nachricht Bibel

Die Kühe und die Ziegen gaben Milch, so viel, dass ich drin hätte waten können. Kein Boden war zu steinig für Oliven, ich hatte Öl in ungeheuren Mengen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 29 6 in der Lutherbibel

als ich durch Milch schritt und die Felsen mir Ölbäche ergossen!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 29 6 in der Einheitsübersetzung

als meine Schritte sich in Milch gebadet, / Bäche von Öl der Fels mir ergoss.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 29 6 in der Elberfelder Bibel

als meine Schritte sich in Dickmilch badeten, und der Fels neben mir Bäche von Öl ausgoss!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 29 6 in der Schlachter 2000

als ich meine Tritte in Milch badete und der Fels neben mir Öl in Strömen ergoss.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 29 6 in der New International Version

when my path was drenched with cream and the rock poured out for me streams of olive oil.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 29 6 in der Hoffnung für Alle

Milch und Butter hatte ich im Überfluss, aus der Olivenpresse im Felsen floss das Öl in Strömen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-29/vers-6 [gedruckt am 08.08.2026]