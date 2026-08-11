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Hiob (Ijob) 3,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 3 1-2 in der Gute Nachricht Bibel

Ijob selbst brach schließlich das Schweigen. Er verfluchte den Tag seiner Geburt und sagte:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 3 2 in der Lutherbibel

Und Hiob sprach:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 3 2 in der Einheitsübersetzung

Ijob ergriff das Wort und sprach:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 3 2 in der Elberfelder Bibel

Und Hiob begann und sagte:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 3 2 in der Schlachter 2000

Und Hiob begann und sprach:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 3 2 in der New International Version

He said:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 3 2 in der Hoffnung für Alle

und sagte:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 3:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-3/vers-2 [gedruckt am 11.08.2026]