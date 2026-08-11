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Hiob (Ijob) 30,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 30 19 in der Gute Nachricht Bibel

Er hat mich in den Lehm zurückgestoßen, im Staub und in der Asche muss ich trauern.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 19 in der Lutherbibel

Man hat mich in den Dreck geworfen, dass ich gleich bin dem Staub und der Asche.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 19 in der Einheitsübersetzung

Er warf mich in den Lehm, / sodass ich Staub und Asche gleiche.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 30 19 in der Elberfelder Bibel

Er hat mich in den Dreck geworfen, sodass ich dem Staub und der Asche gleich geworden bin.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 30 19 in der Schlachter 2000

Er hat mich in den Kot geworfen, und ich bin wie Staub und Asche geworden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 30 19 in der New International Version

He throws me into the mud, and I am reduced to dust and ashes.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 30 19 in der Hoffnung für Alle

Er wirft mich in den Schmutz, ich bin zu Staub und Asche geworden.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-30/vers-19 [gedruckt am 11.08.2026]