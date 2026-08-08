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Hiob (Ijob) 30,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 30 25 in der Gute Nachricht Bibel

Hab ich nicht oft geweint mit Schwergeplagten? Zog ihre Not mir nicht das Herz zusammen?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 25 in der Lutherbibel

Weinte ich nicht über den, der eine schwere Zeit hat, grämte sich meine Seele nicht über den Armen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 25 in der Einheitsübersetzung

Weinte ich nicht um den, der harte Tage hatte, / grämte sich nicht meine Seele über den Armen?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 30 25 in der Elberfelder Bibel

Oder weinte ich nicht über den, der harte Tage hatte, hatte meine Seele mit dem Armen {denn kein} Mitgefühl?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 30 25 in der Schlachter 2000

Habe ich nicht geweint über den, der böse Zeiten hatte, und war meine Seele nicht über den Armen bekümmert?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 30 25 in der New International Version

Have I not wept for those in trouble? Has not my soul grieved for the poor?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 30 25 in der Hoffnung für Alle

Habe ich nicht damals über die geweint, die ein schweres Los zu tragen hatten? Ich hatte Mitleid mit den Armen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 30:25

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-30/vers-25 [gedruckt am 08.08.2026]