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Hiob (Ijob) 30,29

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 30 29 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Schreien klingt, wie wenn Schakale heulen, ich weine einsam wie der Vogel Strauß.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 29 in der Lutherbibel

Ich bin ein Bruder der Schakale geworden und ein Geselle der Strauße.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 29 in der Einheitsübersetzung

Den Schakalen wurde ich zum Bruder, / den Straußenhennen zum Freund.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 30 29 in der Elberfelder Bibel

Ich bin ein Bruder geworden den Schakalen und ein Gefährte den Straußenhennen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 30 29 in der Schlachter 2000

Ich bin den Schakalen ein Bruder geworden und ein Gefährte der Strauße.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 30 29 in der New International Version

I have become a brother of jackals, a companion of owls.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 30 29 in der Hoffnung für Alle

Mein Heulen klingt wie das der Schakale, wie das Schreien der Strauße.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-30/vers-29 [gedruckt am 14.08.2026]