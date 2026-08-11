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Hiob (Ijob) 30,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 30 5 in der Gute Nachricht Bibel

Von allen andern werden sie vertrieben, so wie man Diebe mit Geschrei verjagt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 5 in der Lutherbibel

Aus der Menschen Mitte werden sie weggetrieben; man schreit ihnen nach wie einem Dieb;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 30 5 in der Einheitsübersetzung

Aus der Gemeinschaft wurden sie verjagt; / man schreit ihnen nach wie einem Dieb.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 30 5 in der Elberfelder Bibel

Aus der Gemeinschaft werden sie vertrieben. Man schreit über sie wie über den Dieb.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 30 5 in der Schlachter 2000

Aus der Gemeinschaft werden sie gejagt; man schreit über sie wie über Diebe.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 30 5 in der New International Version

They were banished from human society, shouted at as if they were thieves.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 30 5 in der Hoffnung für Alle

Aus der menschlichen Gemeinschaft wurden sie verjagt, man schreit ihnen nach wie Dieben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-30/vers-5 [gedruckt am 11.08.2026]