Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 31
  5. Vers 2

Hiob (Ijob) 31,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 31 2 in der Gute Nachricht Bibel

Was hätte ich von Gott sonst zu erwarten? Was wäre seine Antwort auf mein Tun?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 31 2 in der Lutherbibel

Was gäbe sonst mir Gott als Teil von oben und was für ein Erbe der Allmächtige aus der Höhe?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 31 2 in der Einheitsübersetzung

Was wäre sonst mein Teil von Gott dort oben, / mein Erbe vom Allmächtigen in der Höhe?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 31 2 in der Elberfelder Bibel

Denn was wäre {dafür} die Zuteilung von Gott droben gewesen und das Erbteil vom Allmächtigen in den Höhen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 31 2 in der Schlachter 2000

Denn was würde mir Gott vom Himmel her zuteilen, und welchen Lohn erhielte ich von dem Allmächtigen aus der Höhe?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 31 2 in der New International Version

For what is our lot from God above, our heritage from the Almighty on high?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 31 2 in der Hoffnung für Alle

Was hätte ich von Gott sonst zu erwarten, von ihm, der in der Höhe thront? Welches Urteil hätte der Allmächtige dann über mich verhängt?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-31/vers-2 [gedruckt am 14.08.2026]