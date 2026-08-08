Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hiob (Ijob)
  4. Kapitel 31
  5. Vers 38

Hiob (Ijob) 31,38

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 31 38 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn sich mein Acker über mich beklagt und alle seine Furchen weinen müssen,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 31 38 in der Lutherbibel

Hat mein Acker wider mich geschrien und haben miteinander seine Furchen geweint,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 31 38 in der Einheitsübersetzung

Wenn über mich mein Acker schrie, / seine Furchen miteinander weinten,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 31 38 in der Elberfelder Bibel

Wenn gegen mich mein Ackerboden Anklage erhob und seine Furchen miteinander weinten,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 31 38 in der Schlachter 2000

Wenn mein Ackerboden gegen mich schreit und seine Furchen miteinander weinen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 31 38 in der New International Version

‘if my land cries out against me and all its furrows are wet with tears,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 31 38 in der Hoffnung für Alle

Wenn mein Acker meinetwegen um Hilfe schreien musste und seine Furchen von Tränen durchnässt waren,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-31/vers-38 [gedruckt am 08.08.2026]