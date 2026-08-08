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Hiob (Ijob) 33,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 33 8 in der Gute Nachricht Bibel

Nun denn, ich selber hab dich sagen hören – den Klang der Worte hab ich noch im Ohr:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 8 in der Lutherbibel

Du hast geredet vor meinen Ohren, den Ton deiner Reden höre ich noch:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 8 in der Einheitsübersetzung

Jedoch, du sprachst vor meinen Ohren / und ich vernahm der Worte Laut:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 33 8 in der Elberfelder Bibel

Du sagtest doch vor meinen Ohren – und den Laut {deiner} Worte höre ich {noch}  –:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 33 8 in der Schlachter 2000

Nun hast du vor meinen Ohren gesagt, und ich höre [noch] den Klang der Worte:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 33 8 in der New International Version

‘But you have said in my hearing – I heard the very words –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 33 8 in der Hoffnung für Alle

Ich hörte zu, wie du geredet hast – und ich habe die Worte noch im Ohr:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 33:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-33/vers-8 [gedruckt am 08.08.2026]