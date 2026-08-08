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Hiob (Ijob) 36,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 36 12 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn nicht, dann laufen sie in ihren Tod und gehn in ihrem Unverstand zugrunde.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 12 in der Lutherbibel

Gehorchen sie nicht, so laufen sie in den Tod und vergehen in Unverstand.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 12 in der Einheitsübersetzung

Hören sie nicht, / so fahren sie zum Todesschacht hinab, / verscheiden im Unverstand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 36 12 in der Elberfelder Bibel

Wenn sie aber nicht hören, rennen sie in den Spieß und verscheiden ohne Erkenntnis.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 36 12 in der Schlachter 2000

Gehorchen sie aber nicht, so rennen sie in den Wurfspieß und sterben dahin in ihrem Unverstand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 36 12 in der New International Version

But if they do not listen, they will perish by the sword and die without knowledge.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 36 12 in der Hoffnung für Alle

Hören sie aber nicht auf ihn, rennen sie in ihr eigenes Verderben; sie sterben ohne jede Einsicht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-36/vers-12 [gedruckt am 08.08.2026]