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Hiob (Ijob) 36,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 36 8 in der Gute Nachricht Bibel

Doch sind sie in Gefangenschaft geraten und leiden unterm harten Druck der Fesseln,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 8 in der Lutherbibel

Und wenn sie gefangen liegen in Ketten und elend, gebunden mit Stricken,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 8 in der Einheitsübersetzung

Doch sind in Fesseln sie geschlagen, / gefangen in des Elends Stricken,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 36 8 in der Elberfelder Bibel

Und wenn sie in Fesseln geschlagen, in Stricken des Elends gefangen sind,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 36 8 in der Schlachter 2000

Sind sie aber in Fesseln gebunden, in Banden des Elends gefangen,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 36 8 in der New International Version

But if people are bound in chains, held fast by cords of affliction,

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 36 8 in der Hoffnung für Alle

Und wenn Menschen in Ketten liegen, elend gefangen, mit Stricken gefesselt,

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-36/vers-8 [gedruckt am 14.08.2026]