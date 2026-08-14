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Hiob (Ijob) 37,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 37 5 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn diese Stimme spricht, geschehen Wunder, so groß und herrlich, dass wir’s nicht verstehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 37 5 in der Lutherbibel

Gott donnert mit seinem Donner wunderbar und tut große Dinge, die wir nicht begreifen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 37 5 in der Einheitsübersetzung

Gott dröhnt mit seiner Stimme, wunderbar, / tut große Dinge, wir verstehen sie nicht:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 37 5 in der Elberfelder Bibel

Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar. Er tut {so} große Dinge, und wir erkennen es nicht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 37 5 in der Schlachter 2000

Gott donnert mit seiner Stimme wunderbar; er tut große Dinge, die wir nicht verstehen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 37 5 in der New International Version

God’s voice thunders in marvellous ways; he does great things beyond our understanding.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 37 5 in der Hoffnung für Alle

Gott lässt es donnern – seine Stimme überwältigt uns; er vollbringt große Wunder, die wir nicht begreifen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-37/vers-5 [gedruckt am 14.08.2026]