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Hiob (Ijob) 38,15

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 38 15 in der Gute Nachricht Bibel

Den Bösen aber bringt das Licht kein Glück, es setzt dem Missbrauch ihrer Macht ein Ende.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 15 in der Lutherbibel

Und den Frevlern wird ihr Licht genommen und der erhobene Arm zerbrochen werden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 15 in der Einheitsübersetzung

Den Frevlern wird ihr Licht entzogen, / zerschmettert der erhobene Arm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 38 15 in der Elberfelder Bibel

und den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm wird zerbrochen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 38 15 in der Schlachter 2000

den Gottlosen wird ihr Licht entzogen, und der erhobene Arm wird zerbrochen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 38 15 in der New International Version

The wicked are denied their light, and their upraised arm is broken.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 38 15 in der Hoffnung für Alle

Dann wird den Übeltätern das schützende Dunkel genommen, und ihr drohend erhobener Arm wird zerbrochen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 38:15

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-38/vers-15 [gedruckt am 08.08.2026]