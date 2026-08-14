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Hiob (Ijob) 38,24

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 38 24 in der Gute Nachricht Bibel

Wo ist der Weg zum Aufgangsort der Sonne und wo der Platz, von dem der Ostwind kommt?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 24 in der Lutherbibel

Welches ist der Weg dahin, wo das Licht sich teilt und der Ostwind hinfährt über die Erde?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 24 in der Einheitsübersetzung

Wo ist der Weg dorthin, wo das Licht sich verteilt, / der Ostwind sich über die Erde zerstreut?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 38 24 in der Elberfelder Bibel

Wo denn ist der Weg, auf dem das Licht sich verteilt, der Ostwind sich über die Erde zerstreut?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 38 24 in der Schlachter 2000

Auf welchem Weg verteilt sich denn das Licht, und wie verbreitet sich der Ostwind über die Erde?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 38 24 in der New International Version

What is the way to the place where the lightning is dispersed, or the place where the east winds are scattered over the earth?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 38 24 in der Hoffnung für Alle

Weißt du, wo das Licht herkommt und von wo der Ostwind loszieht? Wie gelangt man dorthin?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 38:24

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-38/vers-24 [gedruckt am 14.08.2026]